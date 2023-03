Nikolas Ferreira planejou fala transfóbica um dia antes, afirma líder do PT 

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PT-PR), afirmou ter tomado conhecimento por parlamentares que estiveram com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de que o deputado premeditou as falas transfóbicas realizadas nesta quarta-feira, 8, no Plenário da Casa. O PT e representantes de outros partidos pretendem levar o caso ao Conselho de Ética e pedir a cassação de Nikolas.

"Ele fez de propósito. Alguns deputados estavam com ele no dia anterior, num jogo de futebol, e relatam que ele já anunciava que faria isso, que não ia aceitar que o Plenário fosse ocupado por mulheres, e que, se essa fosse a tônica, iria se travestir de mulher", disse Zeca Dirceu, em entrevista ao Uol.

Ferreira usou a tribuna nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, para atacar mulheres transgênero. Ele afirmou que as "mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres". Também vestiu uma peruca e ironizou: "Hoje me sinto mulher, deputada Nicole."

A bancada do Psol na Câmara entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado bolsonarista. A deputada Tábata Amaral (PSB-SP) disse que ela, ao lado da bancada do partido, também irá apresentar pedido de cassação do mandato de Nikolas pelo crime de transfobia.