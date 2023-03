André Fernandes coordenará comissão sobre transposição do São Francisco

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) será o coordenador da comissão criada pela Câmara dos Deputados para visitar e fiscalizar a situação da transposição do rio São Francisco. Fernandes é o autor do requerimento que propôs a criação da comissão.

Segundo Fernandes, no início de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou a finalização do projeto de transposição do rio, após quase 16 anos de obras. No entanto, alguns trechos estariam hoje obstruídos, impossibilitando a passagem da água. O objetivo da comissão é verificar a existência destes pontos de estrangulamento.

Também participam da comissão externa os deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Capitão Alden (PL-BA), Clarissa Tércio (PP-PE), Coronel Meira (PL-PE), Dr. Jaziel (PL-CE), General Girão (PL-RN), Rodrigo Valadares (União-SE) e Sargento Gonçalves (PL-RN).

A finalidade da transposição é levar água do São Francisco a municípios da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, estados atingidos pela seca.

