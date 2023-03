Flávio Bolsonaro é hostilizado em avião: "E as joias, Flávio Rachadinha?" 

O youtuber Leonel Querino, conhecido como “Leonel de Esquerda”, usou as redes sociais para registrar seu encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante um voo, nesta quinta-feira, 16.

O passageiro questiona o parlamentar sobre o preço da picanha, que teve queda no último mês, e pergunta sobre as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"E as joias que sua madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar de R$ 17 milhões. Vai devolver? O seu pai vai devolver? Vai devolver ao erário?", questiona o influenciador e ex-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro

Integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teriam tentado trazer para o Brasil, de forma ilegal, um conjunto de joias avaliado em R$ 16,5 milhões. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

No vídeo, Eduardo também foi chamado de “Flávio Rachadinha”, em referência à investigação de um esquema envolvendo salários de assessores em seu gabinete, na época em que era deputado estadual, arquivada pelo TJRJ.

