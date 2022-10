André Fernandes pede impeachment de Lula dois meses antes de o petista assumir à presidência

23:35 | Out. 30, 2022

O pedido foi feito em publicação no Instagram oficial do parlamentar

O deputado estadual André Fernandes (PL) pediu neste domingo, 30, o impeachment do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que só vai assumir o cargo em 1º de janeiro de 2023. Em vídeo publicado no Instagram, horas depois de o resultado oficial ter sido divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o parlamentar cearense convocou aliados para a ação.

O deputado pediu que os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no pleito deste ano por 50,90% a 49,10%, não desanimassem uma vez que "a guerra apenas começou".

"Levanta a cabeça. Não é hora de desânimo. Pense comigo: seis anos atrás nem existia direita no Brasil. Temos a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Temos governadores em estados estratégicos como Tarcísio em São Paulo. Temos ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Nossa guerra apenas começou. Essa camisa aqui, nas cores verde e amarela, vamos continuar usando; vamos continuar lutando pelo nosso Brasil", declarou.

Fernandes justifica que um impeachment de Lula seria 'mais fácil' uma vez que o processo de impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) que ocorreu mesmo com pouca representatividade da direita, conforme ele apontou.

"E se lá atrás, quando tínhamos se quer força, conseguimos derrubar a ex-presidenta Dilma, agora que vamos conseguir derrubar esse bandido Lula que nem deveria ter sido candidato", declarou em vídeo.

Até a publicação desta matéria, a publicação do deputado em suas redes sociais tinha mais de 250 mil curtidas e 22 mil comentários. "Eu deputado eleito mais bem votado no Ceará, convoco a todos os meus colegas deputados e senadores: vamos impeachmar o Lula. Vamos continuar a luta pelo nosso país", convocou.

E apesar de invitar parlamentares a destituir Lula dois meses antes de ele reassumir o Palácio do Planalto, André pede que o Brasil não se divida. "E um último recado: não vamos mais dividir o Brasil. Pare de querer colocar culpa no Nordeste. Apenas um terço dos votos de Lula veio do Nordeste. Não é hora de divisão, é hora de unir o Brasil", afirmou o deputado federal eleito.



