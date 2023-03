Michelle viaja rumo a Orlando para encontrar Bolsonaro

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, embarcou na manhã desta terça-feira, 14, em direção a Orlando, nos Estados Unidos. Desde o episódio das joias sauditas, Michelle e Bolsonaro não se encontraram pessoalmente.

A ex-primeira-dama afirmou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que pretende voltar ao Brasil a tempo de participar do evento que o partido articula para empossá-la como presidente nacional do PL Mulher. O evento em questão será realizado em Brasília, no dia 21, data em que o ex-presidente comemora 68 anos de idade. Michelle, por sua vez, faz aniversário no dia seguinte.

Michelle embarcou para Orlando num voo direto que partiu de Brasília na manhã desta terça. O maquiador e amigo pessoal da ex-primeira-dama, Agustin Fernandez, a acompanhou na viagem, que tem duração de oito horas. Michelle voltou ao Brasil no dia 26 de janeiro após uma viagem sabática a Orlando, onde o ex-presidente está desde o final de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O documento utilizado por Michelle para a viagem é o passaporte diplomático. Diferentemente do passaporte comum, que tem a cor azul, o documento da ex-primeira-dama é de cor vermelha.





Sobre o assunto MST invade mais uma propriedade no interior da Bahia

Camilo anuncia o envio de R$ 307,9 milhões para a merenda escolar no Ceará

Pacheco explica por que não avançou com CPI dos atos de 8 de janeiro

Cinco anos do assassinato de Marielle: políticos cobram resolução do caso

Moraes ironiza fake news bolsonarista sobre sua prisão: "Teve até gente comemorando, né?"

Tags