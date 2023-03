Cinco anos do assassinato de Marielle: políticos cobram resolução do caso

Após cinco anos do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, nesta terça-feira, 14, políticos brasileiros relembraram o caso em suas redes sociais e cobraram a resolução do caso, que ainda está em aberto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo ao lado de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial do Brasil e irmã de Marielle, em que diz: “Enquanto a gente não conseguir responder quem mandou matar a minha irmã, a gente segue nessa democracia frágil”.

Hoje, ao lado da companheira @aniellefranco, reforcei o compromisso já firmado pelo ministro @FlavioDino de somarmos todos os esforços para descobrirmos quem mandou matar Marielle Franco. #JustiçaPorMarielleEAnderson



: @ricardostuckert pic.twitter.com/PBcYLg7XJs

Anielle também se pronunciou em suas redes sociais, e reiterou: “Me dói ter que falar sobre justiça depois de tanto tempo, mas continuaremos fazendo isso até conseguirmos solucionar este caso”.

É por ela, por minha família, mas também por todo o país. O dia de hoje é o dia que propusemos ser o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. pic.twitter.com/M6sciICDYe — Anielle Franco (@aniellefranco) March 14, 2023

A esposa de Lula e primeira-dama, Janja Lula da Silva, escreveu: “Saudade do abraço que nunca pude dar”, ao publicar tweet sobre a morte da vereadora.

Cinco anos sem Marielle e a saudade do abraço que nunca pude dar! Mas com a certeza de que a força dela emana em cada mulher que encontro pelo caminho e que seguimos juntas, com Marielle e por Marielle. pic.twitter.com/0cwWEoKlNi — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 14, 2023

“Seguimos juntas na luta por justiça e por honrar sua memória com o decreto que cria o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. Marielle, presente!”, acrescentou.

Já o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) questionou a falta de respostas em relação ao caso e os motivos do assassinato. “A busca das respostas é uma luta por justiça, por democracia”, escreveu.



Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson? Qual foi o motivo? A busca das respostas é uma luta por justiça, por democracia, por humanidade, por um futuro digno e sem violência. Uma forma de defender quem acredita e exerce seu direito de fazer do mundo um lugar melhor. pic.twitter.com/uiSbdlJCWl — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) March 14, 2023

Gleisi Hoffmann (PT), presidente do PT nacional, disse: “Não descansaremos enquanto os mandantes não forem identificados, julgados e punidos por seus crimes”.



Cinco anos do assassinato de Marielle e Anderson. Não descansaremos enquanto os mandantes não forem identificados, julgados e punidos por seus crimes. Marielle vive em todas e todas que lutam por justiça — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 14, 2023

O vice-presidente do PT Nacional e deputado federal José Guimarães também comentou sobre o caso.



Estamos até hoje sem respostas sobre quem mandou matar Marielle e Anderson. O Brasil cobra explicações e o Estado tem o dever de responder e solucionar esse crime brutal. Flávio Dino ordenou abertura de inquérito pela Polícia Federal para ajudar a achar os mandantes. pic.twitter.com/flsphQb5UP — José Guimarães (@guimaraes13PT) March 14, 2023

No Ceará, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) relembrou o caso e chamou seus seguidores a comparecer a ato na Praça da Gentilândia, às 17 horas, para cobrar “justiça por Marielle e Anderson”. “Em todo o Brasil a data será lembrada!”, escreveu.



Quem mandou matar Marielle? 5 anos do assassinato da Vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco e ainda não temos a resposta de quem mandou matá-la? Também não se sabe até hoje qual teria sido o motivo dos assassinatos da parlamentar e de seu motorista Anderson Gomes. (Cont.) pic.twitter.com/dXYQrS0O5T — Larissa Gaspar (@Larissafgaspar) March 14, 2023

