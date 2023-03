Camilo anuncia o envio de R$ 307,9 milhões para a merenda escolar no Ceará

O ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, divulgou, nesta terça-feira, 14, o aumento nos repasses que devem ser feitos aos estados para o custeio da alimentação escolar. O Ceará aparece na tabela de pagamento com o montante de R$ 307,9 milhões, um aumento de 36% em relação ao último envio dos valores.

Há seis anos as escolas públicas brasileiras não tinham reajuste nos valores recebidos do Governo Federal para custear a alimentação escolar. O ministro do MEC defendeu que, na atual gestão, a pasta deve repassar os R$ 5,5 bilhões que, ao longo de 2023, "vão ajudar a alimentar cerca de 40 milhões de estudantes".



"É um aumento médio nos valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) que supera os 36%. Todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, serão contemplados com aumento de recursos. No Distrito Federal, por exemplo, o aumento supera os 50%", escreveu o ministro nas redes sociais.

Segundo os valores anunciados por Camilo, Sergipe, Roraima, Piauí e Maranhão, por exemplo, devem ter o aumento superior a 40%, quando comparamos com os recursos previstos para 2022. "Estamos falando de comida de qualidade, essencial para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens de todo o país", concluiu o titular do MEC.



O presidente Lula (PT) anunciou na última semana reajustes do repasse federal para a merenda escolar. As revisões variam entre 28% e 39%, desde creches até o ensino médio, no Brasil. O último reajuste foi feito em 2017, durante a gestão de governo Michel Temer (MDB). Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente criticou as gestões anteriores e lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não realizou reajuste em todo seu governo, apesar do aumento da inflação.

