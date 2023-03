Juiz manda Palocci devolver quatro carros confiscados pela Lava Jato

Delator da Lava Jato, Palocci terá cinco dias para entregar os veículos à 10ª Vara Federal do DF, com os documentos

O juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, determinou que Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, entregue quatro carros da marca Hyundai que estão em sua posse, mas já estavam bloqueados no bojo da extinta operação Lava Jato. Appio mandou Palocci devolver os veículos junto à Justiça Federal em Brasília.

De acordo com despacho de Eduardo Appio assinado nesta segunda-feira, 13, a medida foi decretada 'para fins de futura e eventual venda judicial da frota pelo juízo competente, que dará a destinação aos valores obtidos, caso decida aliená-los em favor da União e/ou vítimas'.

O documento registra que um outro veículo de Palocci já foi vendido, diretamente, por ordem da Justiça. O valor arrecadado está depositado em conta judicial.

A decisão foi assinada no âmbito de uma ação de bloqueio e sequestro de bens ligada ao processo que se debruçou sobre supostos repasses de valores da Odebrecht ao Instituto Lula, para compra de um terreno para sediar o instituto e de um apartamento em São Bernardo do Campo.

A ação foi enterrada por ordem do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 18.

No início de março, o juiz Eduardo Appio assinou despacho semelhante, atingindo o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também alvo da antiga Lava Jato.

O magistrado determinou que o ex-parlamentar entregasse seis carros de luxo confiscados na operação.



