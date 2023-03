Multa a Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada é mantida por Moraes

Ex-presidente foi multado em R$ 20 mil por propaganda eleitoral antecipada na reunião com embaixadores em julho do ano passado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, negou recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra multa de R$ 20 mil por propaganda eleitoral antecipada na reunião com embaixadores em julho do ano passado.

Na reunião, Bolsonaro desferiu ataques sem provas ao sistema eleitoral e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE. O encontro foi transmitido pela TV Brasil. O plenário do TSE decidiu, em setembro do ano passado, que o então presidente manipulou fatos para induzir o eleitor ao erro. A defesa alegou que as falas de Bolsonaro são abrigadas pela liberdade de expressão.

"Nesse contexto, observa-se que a conduta do recorrente, à época presidente da República, extrapolou os limites de atuação como Chefe de Estado, sendo legítima a atuação desta justiça especializada na tutela do processo eleitoral", escreveu Moraes na decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro destacou que, de acordo com a jurisprudência do TSE, a propaganda eleitoral antecipada inclui mesmo aquelas sem pedido explícito de voto.



Sobre o assunto Ex-ministro depõe na PF sobre joias e tentar mudar versão para blindar Bolsonaro

No governo Bolsonaro, Abin usou programa secreto para rastrear pessoas, diz jornal

Camilo Santana defende "reajuste sustentável" do piso salarial dos professores

Morre Eliseu Padilha, ex-ministro de Temer, Dilma e FHC

Briga por comando da bancada da bala expõe racha e troca de xingamentos

Casal Bolsonaro aluga casa em condomínio em Brasília, diz revista

Tags