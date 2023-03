MPE pede cassação do deputado Sérgio Aguiar e de três prefeitos do Ceará

A Procuradoria Regional Eleitoral solicitou a cassação e a inelegibilidade por oito anos do deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) por abuso de poder político e econômico, durante as eleições de 2022. O parecer é do procurador Samuel Miranda Arruda e também atinge três prefeitos cearenses.

A ação do Ministério Público destaca que Maria Elizabete Magalhães (prefeita de Camocim), Jaime Veras (prefeito de Barroquinha), Francisco Ediberto (prefeito de Martinópole) são investigados por "transformar "a publicidade institucional dos seus respectivos municípios em um explícito sistema de marketing pessoal" para a campanha de Sérgio Aguiar.



O texto considera que a ação aconteceu por meio de uma "ostensiva exaltação em postagens publicadas nas páginas oficiais das Prefeituras e em materiais de mídia produzidos à custa do erário, com o claro escopo de promoção pessoal do parlamentar ora investigado, que também tem naquelas localidades suas bases políticas”.

Além disso, Aguiar é investigado por apropriação de programas sociais, de inaugurações e de recursos públicos para autopromoção, o que evidencia o abuso de poder. "Tudo isso, especialmente quando considerado em conjunto, consoante os remansosos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, importa em lesão à normalidade e à legitimidade do pleito”, ressalta a síntese fática", cita o documento.

Em seu parecer, o procurador afirma: “Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral requer a procedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com a aplicação da sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificaram os abusos acima narrados, além da cassação do registro ou diploma do candidato, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC n.º 64/90.”



Sérgio Aguiar foi eleito no ano passado para outro mandato na Assembleia Legislativa após receber 1,91% dos votos válidos com 100,00% das urnas apuradas no estado. A reportagem tentou contato com o parlamentar, porém, não obteve retorno até o momento.

