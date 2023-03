Ex-BBB Ana Paula bate boca com deputado Nikolas Ferreira em avião: "Transfobia é crime"

Eles viajam em poltronas vizinhas no avião que partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se envolveu em bate-boca após ser questionado pela ex-BBB Ana Paula Renault sobre os ataques transfóbicos que fez no Dia Internacional da Mulher. A cobrança aconteceu durante um voo na manhã desta sexta-feira, 10. Ambos estiveram em poltronas vizinhas no avião que partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

No vídeo, Ana Paula questiona se o parlamentar pretende continuar praticando atos criminosos no plenário da Câmara dos Deputados. "Transfobia é crime, e transfobia mata", afirma a ex-BBB. “O seu decoro parlamentar foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que poderia ter saído preso, né? É um crime inafiançável, transfobia”, completa.

O deputado rebate, repetindo diversas vezes o artigo 53 da Constituição, em referência à proteção da liberdade de expressão dos parlamentares. A legislação, no entanto, não impede que parlamentares possam ser processados se cometerem crimes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).



Nikolas é acusado de transfobia e foi alvo de pedidos de cassação por diversos parlamentar depois de realizar ataques transfóbicos em plenário da Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher. Durante o pronunciamento, ele vestiu peruca e alegou que se sentia uma mulher transsexual e, por isso, teria “lugar de fala”.

