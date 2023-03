Nikolas Ferreira faz discurso transfóbico na Câmara no Dia Internacional da Mulher

Na ocasião, o deputado do PL chegou a colocar uma peruca e declarou que "as mulheres não devem nada ao feminismo"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou a tribuna do plenário da Câmara dos deputados para proferir falas transfóbicas em pleno dia Internacional da Mulher. Durante o seu momento de fala, Nikolas colocou uma peruca e deu início às declarações preconceituosas. “Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”, profanou.

O deputado bolsonarista admitiu ter consciência que pode ser preso pela fala transfóbica. “E para terem ideia do perigo de tudo isso, estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é uma realidade. Eu posso ir para a cadeia caso seja condenado por transfobia, porque eu, no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, parabenizei as ‘mulheres XX’. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, você é um transfóbico, um preconceituoso”, prosseguiu.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que, “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito”, em virtude da orientação sexual do indivíduo deve ser considerado crime, e tem pena prevista de até três anos de reclusão e multa para quem cometer o ato.

Nikolas concluiu a fala transfóbica afirmando que as mulheres não devem nada ao feminismo. “O feminismo exalta mulheres que nada fizeram”, pontuou. Nikolas já responde judicialmente por transfobia contra a deputada Duda Salabert (PDT-MG), que é uma mulher trans.

O episódio realizado na Câmara nesta quarta-feira, 8, não é um caso isolado de discurso preconceituoso feito pelo deputado bolsonarista. No início de fevereiro, Nikolas utilizou sua conta oficial no Twitter para criticar a modelo plus size, Thaís Carla, que entrou com um processo contra o deputado por gordofobia.





