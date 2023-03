O POVO News: Deputados coletam assinaturas para CPI das Joias

A edição traz novas informações sobre a polêmica das joias de Jair Bolsonaro (PL), assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 9, sua 47ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a ação de alguns deputados para arrecadar assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as joias apreendidas.

Além disso, a edição traz informações sobre o Congresso Nacional. O Senado Federal definiu as lideranças de todas as Comissões Permanentes, já a Câmara dos Deputados ainda vem negociando os espaços. Esses e mais assuntos da política brasileira serão comentados no programa.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa ainda conta com informações sobre Brasília, com o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Francisco Joseli Parente Camelo. Além disso, o programa aborda a reunião de Camilo Santana (PT), ministro da Educação, com Lula para finalizar reajuste na alimentação escolar.

A programação de hoje do O POVO News traz dois convidados: os deputados Sâmia Bonfim (Psol - SP), e Rogério Correia (PT-MG). Sâmia falará sobre a petição a favor da cassação do mandato do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que disseminou falas transfóbicas durante seu discurso no Plenário da Câmara, do Dia Internacional da Mulher.

Já Rogério comentará sobre a CPI das Joias. O deputado anunciou que estaria recolhendo assinatura para abrir a Comissão. Alem disso, a edição comenta sobre o estado de saúde do ministro Luis Roberto Barroso, que foi internado na UTI após passar por episódios de obstrução intestinal.

Na área de esportes, o programa fala do Fortaleza, que receberá o time paraguaio Cerro Porteno na decisão pela Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h. A partida de hoje é a primeira das duas que valem vaga na fase de grupos da Libertadores. O jornalista Lucas Mota comentará sobre o tema.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Raquel Gomes.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



Sobre o assunto Planalto oferece cargos de 2º escalão para barrar CPI sobre atos golpistas

Quem é Nikolas Ferreira, deputado que criticou feminismo no Dia das Mulheres

Barroso é internado em UTI de Brasília após cirurgia intestinal

Ex-ministro pede para adiar depoimento sobre joias para Michelle e Bolsonaro

Tags