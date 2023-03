Sarto responde Elmano sobre corte de verba para transporte público: "Houve descontinuidade"

Prefeito voltou a dizer que até o ano passado, o governo do Ceará e a Prefeitura aportavam R$ 3 milhões por mês, cada um, em subsídios para manutenção do valor da tarifa e que política foi "descontinuada"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), repercutiu as recentes divergências com o governador Elmano de Freitas (PT) sobre o aumento no valor da passagem de ônibus na Capital. Na última terça-feira, 7, o pedetista havia apontado a falta de repasses de subsídios, de R$ 3 milhões/mês por parte do Governo do Estado, para justificar o aumento da tarifa anunciado nesta semana.

Nesta quarta-feira, 8, ao ser questionado sobre se o aporte do Estado continuava ou não, Sarto respondeu: “Na verdade, você deve fazer essa pergunta ao governo estadual”. O prefeito disse ter visto posicionamento de Elmano, nas redes sociais, sobre o aumento. “Vi uma manifestação do governo atual se referindo às políticas antigas. O que interessa agora é a manutenção e a luta por uma tarifa justa socialmente. Houve uma descontinuidade dessa política”, argumentou.

Sarto voltou a citar que até dezembro do ano passado, tanto o governo do Ceará quanto a Prefeitura de Fortaleza aportavam R$ 3 milhões por mês, cada um, em subsídios para manutenção do valor da passagem de ônibus. “Foi pactuado publicamente, em diversas mídias, que estamos eu e o ex-governador (Camilo Santana), em parceria sobre a questão. O governo atual descontinuou essa política”, reforçou durante solenidade de entrega de novas viaturas da Guarda Municipal.

Na terça-feira, 7, Elmano usou as redes sociais para acusar Sarto de tentar "transferir responsabilidade de aumento de passagens de ônibus para o Governo do Estado” ao rebater manifestação da Prefeitura sobre o aumento.

“O Governo do Estado ajuda a manter o transporte público da Capital há muitos anos com cerca de R$ 30 milhões/ano, através da redução em 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel. Além disso, em 2021, deu um apoio financeiro extra para o município, pelo fato do prefeito alegar dificuldades financeiras naquele momento (da pandemia de Covid-19)”, justificou Elmano.



Elmano reforçou ainda a promessa de “garantir gratuidade para todos e todas no transporte da Região Metropolitana” e lembrou fala de Sarto sobre o passe livre para estudantes da Capital. “Espero que ele (Sarto) faça o mesmo, quando prometeu recentemente dar gratuidade aos estudantes”, contrapôs Elmano, que citou colaborações com a Prefeitura “em muitos projetos, obras e ações”.





