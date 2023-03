Parlamentares solicitam abertura de CPI para investigar joias de Bolsonaro e Michelle

Um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi protocolada nesta quarta-feira, 8, para apurar o ingresso ilegal de joias por parte de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A solicitação foi feita pelos deputados Rogério Correia (PT-MG) e Tulio Gadelha (Rede-PE) e será encaminhada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

No documento, os deputados alegam que “diversos agentes públicos incorreram em tentativas de burlar os procedimentos legais no intuito de liberar as joias apreendidas junto à Receita Federal”. Os parlamentares acreditam que ficou evidente a intenção de “apropriação do bem por meio das instituições governamentais, de forma desvirtuada e para benefício próprio”.

O caso envolvendo o ex-presidente e sua esposa, Michelle Bolsonaro, veio a público na última sexta-feira, 3, após o jornal Folha de São Paulo difundir informações sobre a entrada irregular de joias no Brasil, articulada pelo governo do então presidente. De acordo com integrantes da comitiva, as joias trazidas ao país foram um presente do príncipe da Arábia Saudita à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os itens foram encontrados na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor do ministro de Minas e Energia, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 2021. Mais tarde, os produtos foram apreendidos pela Receita Federal, visto que as joias não foram declaradas à Receita. No Brasil, a entrada de qualquer item de valor superior a mil dólares deve ser declarada à Receita Federal, o que não foi o caso das joias de Bolsonaro.

Sobre o assunto Bolsonaro admite que pegou 2º conjunto de joias sauditas: "Segui a lei, como sempre fiz"

PF afirma que investigação sobre joias ocorrerá sob segredo de Justiça

Caso das joias: PT cita Marisa e faz comparativo com conduta de Michelle Bolsonaro

Haddad sobre joias enviadas à Michelle Bolsonaro: "Ninguém ganha presente de R$ 16 milhões"

Chefe da Receita foi acionado para liberar joias

Tags