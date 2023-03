Guilherme diz que crítica antecipada de RC a Elmano "desmoraliza" oposição do pedetista

O deputado e presidente do PT de Fortaleza afirmou que o governo estadual conta com "amplíssima" maioria da bancada do PDT na Assembleia e defendeu consenso entre pedetistas sobre o assunto

O presidente do PT em Fortaleza e deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio, avaliou como equivocadas as recentes críticas do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), à gestão do governador Elmano de Freitas (PT). A manifestação aconteceu em sessão da Câmara Municipal de Fortaleza que aconteceu na manhã desta terça-feira, 7.

O petista avaliou como natural a oposição do ex-candidato ao Governo do Ceará, mas endossou as reclamações às manifestações direcionadas ao novo governo estadual, em exercício há pouco menos de três meses.

"Eu, sinceramente, acho que ele (RC) deveria ter esperado pelo menos seis meses para começar a tecer as suas críticas. É uma atitude esperada de qualquer candidato derrotado, de qualquer crítica do governo, mas que ele torça pelo estado e espere para ver como vai se dar o governo", disse Guilherme.

O deputado minimizou as críticas, consideras por ele antecipadas demais. "Acho até que desmoraliza um pouco a crítica quando você acaba de perder uma eleição e começa a bater quando o governo nem ter começado suas realizações, mas isso cabe ao PDT e ao próprio ex-prefeito Roberto Cláudio avaliar".



RC lidera um grupo de três deputados dissidentes (Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antonio Henrique) que se articulam em bloco de oposição ao Governo do Estado. Os pedetistas defendem não fazer uma oposição radical, porém, já se provaram estar em contraponto a algumas mensagens enviadas pelo Executivo, como foi o caso da reforma administrativa e do aumento do ICMS, aprovados no último mês.

O grupo, no entanto, representa minoria e, entre os 13 integrantes da bancada estadual, 10 apoiam o governo Elmano. No esforço de manter uma boa relação com o partido que viabilize força no Legislativo estadual, a atual gestão contemplou o PDT com três secretarias.

"Eu acho que a amplíssima maioria da bancada do PDT entende que o governo do Elmano é um governo que herda a boa herança do governador Camilo e da governadora Izolda. Então, a amplíssima maioria da bancada do PDT tem posição de solidariedade e suporte ao governo Elmano e eu espero que, pela lógica que se impõe e pela qualidade do governo, essa ampla maioria se torne consensual do PDT, mas isso cabe ao PDT resolver", comentou Guilherme.



A avaliação também acontece no momento em que o PDT vivencia uma escalada na crise deflagrada após recentes manifestações do senador Cid Gomes (PDT) ao podcast As Cunhãs. As críticas do parlamentar ao prefeito José Sarto (PDT), aliado de RC, provocaram um levante dos vereadores pedetistas da Capital em defesa do prefeito e contra o senador, em mais um episódio do confronto interno do partido.

Vaga de deputado

Guilherme Sampaio esteve, na manhã desta terça, em solenidade de posse da sua suplente de vereadora, Adriana Almeida, na Câmara Municipal. O deputado precisou assumir mandato como deputado estadual devido ao afastamento do vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Santana (PT), que tirou uma licença de 120 dias.

O parlamentar comentou que sua atuação deve estar concentrada no cumprimento do fortalecimento das politicas de educação, cultura, meio ambiente e direitos humanos. Reforçou ainda que o mandato deve defender o projeto vencedor nas últimas eleições estaduais, com liderança do governador Elmano de Freitas, e a redução das filas de cirurgias e exames especializados pendentes desde a pandemia da covid-19.

"O governo Elmano começa muito bem, com um dinamismo muito forte. Se você observar, a atitude do governo não tem intervalo, é uma continuidade daquela que precisava continuar (..)Associado a isso, começando a dar sua marca pessoal, especialmente neste momento que o combate à fome e à miséria se impõem de modo muito imperativo", avaliou o petista.

