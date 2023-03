Flávio anuncia retorno de Bolsonaro ao Brasil na semana que vem, mas depois apaga

De acordo com Flávio, o ex-presidente estaria de volta ao Brasil no dia 15 de março. Em seguida, ele disse não haver confirmação

O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou no Twitter que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornaria ao Brasil em 15 de março, na próxima semana. A postagem foi feita na manhã desta terça-feira, 7, mas minutos depois ele apagou a publicação e se desculpou com os internautas. “Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok”, escreveu.

A primeira postagem publicada por Flávio continha uma imagem de Bolsonaro e um texto anunciando o possível regresso do ex-presidente ao Brasil. “Acabou a espera! Bolsonaro vem aí! No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso País. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família!”, afirmou.

Em dezembro de 2022, antes do fim do mandato, Bolsonaro viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, sem passar a faixa presidencial para o sucessor. Em entrevista ao Wall Street Journal, Bolsonaro alegou estar de volta ao Brasil em março de 2023 para liderar oposição ao atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todavia, a data exata do retorno não foi divulgada.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro — que já se encontra no Brasil — defendeu em fevereiro que o marido deveria ficar mais tempo nos Estados Unidos. Segundo ela, o ex-presidente precisa do descanso. “Acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar”. As declarações foram dadas ao Correio Braziliense, em fevereiro, enquanto Michelle passeava com a filha em um shopping de Brasília.

