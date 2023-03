Justiça condena Alexandre Frota a pagar R$ 50 mil a petista por fake news

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou o ex-deputado federal Alexandre Frota (Pros) a pagar R$ 50 mil em indenização por dano moral a Gerson Florindo de Souza, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por divulgação de fake news sobre o petista. A Corte rejeitou o recurso apresentado pelo ex-parlamentar.

Gerson apresentou ao Judiciário um vídeo divulgado pelo ex-deputado em 2018 no qual ele comenta um ataque sofrido por Fernando Haddad, candidato a presidente da República na época, na saída de um evento na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília (DF).

Frota era apoiador de Jair Bolsonaro, que futuramente se elegeu presidente da República. No material, ele afirmou que Gerson havia se fantasiado de bolsonarista para armar a situação, que tinha como intuito prejudicar Bolsonaro. “Vejam só aonde chega a canalhice desse partido”, disse o ex-deputado federal.

O petista conseguiu comprovar na Justiça que não estava em Brasília no dia em que ocorreu o ataque. A prova fez com que Frota fosse condenado em primeira instância. Ele chegou a recorrer, no entanto, o TJ-SP manteve a decisão meses depois.

