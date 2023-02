Camilo volta ao Abolição pela primeira vez como ministro e se encontra com Elmano

Petistas estiveram na sede do governo do Ceará nesta sexta-feira, 24, e discutiram temas relacionados à Educação

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) retornou ao Palácio da Abolição, sede oficial do governo do Ceará, nesta sexta-feira, 24. Foi a primeira vez que o petista esteve no local desde que assumiu o Ministério da Educação (MEC), no início deste ano. Santana ocupou o Palácio, enquanto governador do Ceará, por pouco mais de sete anos, entre 2015 e 2022.



O ex-governador e atual ministro esteve com seu sucessor, o governador Elmano de Freitas (PT), de quem foi padrinho político e principal cabo eleitoral na eleição do ano passado. Os petistas discutiram temas vinculados à educação, como a ampliação do ensino integral no Estado e projetos que garantam conectividade para as escolas cearenses.

“No MEC, quero levar os bons resultados em aprendizagem que temos conquistado no estado do Ceará, com muito trabalho, como norte para uma grande política de articulação nacional com municípios e estados”, escreveu Camilo em postagem nas redes sociais.

Também participou da reunião a titular da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), Eliana Estrela, que esteve à frente da pasta na gestão de Camilo e da ex-governadora Izolda Cela.

Nos próximos anos, o Ceará deve incrementar em 137 o número de escolas estaduais, a fim de garantir a implementação do projeto de tempo integral em 100% das escolas estaduais até 2026. De acordo com a Seduc, dessas 137 escolas, 54 serão reconstruções (construídas em espaços escolares já existentes), e 83 serão feitas em novos terrenos.



Na última quinta-feira, Santana esteve em Fortaleza em visita ao campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) na Capital, onde conversou com estudantes e profissionais que estavam no local. Foi a primeira visita oficial dele, como ministro, ao Ceará.

