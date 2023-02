Assembleia lança pacto contra a fome e vai investir em cozinhas solidárias

A Assembleia Legislativa (Alece) lançou nesta sexta-feira, 24, um pacto contra a fome que irá distribuir cestas básicas e kits para cozinhas comunitárias. A intenção foi anunciada pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PDT), em evento que uniu parlamentares e representantes da sociedade civil em torno da Campanha da Fraternidade, também voltada para o combate à fome.

O deputado garantiu que "em breve" deve ser encaminhado o projeto de lei para que a Assembleia possa adquirir e doar os kits para serem adaptados para transformar ambientes em cozinhas solidárias. Evandro ressaltou que o objetivo é "fortalecer as comunidades produtoras reconhecidas pelo Governo do Estado" e outras de acordo com os critérios a serem estabelecidos no ato normativo.

A iniciativa será executada pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, a Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace) e o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Ceará. Há também a promessa da uma discussão detalhadas da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, sancionada em 2011, que aponta para o aumento, por exemplo, das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura familiar.

O presidente da Assembleia citou programas contra a fome instituídos pelo Governo Federal e afirmou que no Ceará "não será diferente". "Estaremos abraçados, unidos e imanados com o Governo Federal e com o Governo do Estado do Ceará", ressaltou.

A primeira-dama Lia Freitas reforçou ainda que o pacto proposto pela Assembleia vai complementar o Programa Ceará Sem Fome e proposto pelo Governo do Estado, aprovado na semana passada. As ações estaduais vão focar em modernizar as cozinhas solidárias que já existem, enquanto a proposta do Legislativo se propõe a criar novos espaços.

"Nós (o Governo do Estado) vamos primeiramente iniciar com a cozinhas que já existem. Então vem a Assembleia complementando a ação, dando as condições para aqueles que tenham o espaço e possam receber um kit e também chegar junto do Programa Ceará Sem Fome", ressaltou.

