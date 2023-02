Hospitais filantrópicos solicitam extinção do piso salarial da enfermagem

Hospitais filantrópicos solicitaram a extinção do piso salarial da enfermagem, que está suspenso desde setembro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até que a origem dos recursos para garantir o benefício seja garantida. A solicitação também foi feita pelo setor empresarial.

Em defesa do piso salarial da enfermagem, o Fórum Nacional da Enfermagem anunciou a possibilidade de uma greve. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), Valdirlei Castagna, o setor filantrópico irá se beneficiar com o reajuste, logo, não faz sentido se opor.

“Depois de todos os avanços que nós tivemos, depois da aprovação das fontes de financiamento, fica bem claro que um dos setores que serão beneficiados é o setor filantrópico”, disse.

Valdirlei critica a área que, segundo ele, mesmo recebendo recursos variados, apoia a anulação do piso salarial da enfermagem. “[O pedido de extinção] é uma demonstração clara do setor empresarial, da ganância do setor empresarial e do setor privado - que lucrou muito nos últimos períodos, inclusive durante a pandemia”, exclamou o presidente.

O discurso publicado por Valdirlei nas redes sociais reforçou uma possível greve no setor da enfermagem, caso os hospitais públicos e privados não realizem o pagamento do piso salarial. A data prevista para a paralisação é 10 de março. No último dia 14, enfermeiros, técnicos e parteiras realizaram manifestações em todo o país cobrando o reajuste do piso salarial da enfermagem.

Caso os aumentos sejam efetivados, a remuneração dos profissionais seria distribuída da seguinte forma:

Enfermeiros receberiam R$ 4.750,00

Técnicos de enfermagem receberiam R$ 3.325,00

Auxiliares de enfermagem e parteiras receberiam R$ 2.375,00

