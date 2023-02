Senadora apresenta projeto que torna Carnaval de Pernambuco manifestação da cultura nacional

Projeto de Lei está tramitando no Senado Federal e, segundo a autora, levará mais proteção, valorização e recursos para a preservação do Carnaval de Pernambuco

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) apresentou o Projeto de Lei (PL) 423/2023, que reconhece o Carnaval de Pernambuco como manifestação da cultura nacional. Segundo Teresa, o projeto levará mais proteção, valorização e recursos para a preservação de um dos maiores patrimônios culturais do povo brasileiro.

A parlamentar afirmou que as festas “constituem o popular e democrático Carnaval pernambucano”. “A folia na terra do frevo reúne pessoas das mais diversas classes sociais, de diferentes gêneros e etnias, que celebram, com particular liberdade artística e ludicidade, algumas das mais antigas manifestações culturais do país”, diz a senadora.

O Carnaval de Pernambuco é um dos mais famosos do Brasil e foi destino de grande parte dos foliões em 2023. Após dois anos sem a festa por conta da pandemia da Covid-19, o estado voltou com as tradições carnavalescas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Teresa Leitão lembra que o Carnaval de Pernambuco tem traços lusitanos, como as originadas nas festas medievais dos Entrudos, mas redimensionadas pela influência das culturas africana e indígena, a partir de seus ritmos, danças e valores estéticos.

“Em várias regiões do estado o Carnaval tem sua marca própria, fruto da presença histórica de povos distintos em cada território. A zona da mata norte é famosa pelo seu maracatu rural, herança deixada pela população negra escravizada no período colonial”, explicou.

Pernambuco se destaca por conta de Recife e Olinda, que abrigam diversas programações que tomam as ruas das duas cidades durante os quatro dias de folia. O frevo, o afoxé, o samba de coco são alguns dos ritmos que fazem parte da tradição pernambucana no carnaval.

“Do Galo da Madrugada ao Homem da Meia Noite, dos Maracatus de baque solto e baque virado, das Ceroulas de Olinda ao Bloco das Flores em Recife, o Carnaval pernambucano exibe, a cada ano, em cores, ritmos, danças, máscaras e adereços, a beleza irresistível de uma das mais genuínas expressões da cultura popular do país", listou a senadora ao falar sobre os desfiles e danças que representam o estado.

Em todas essas manifestações, os novos foliões seguem a tradição ao preservarem ritos religiosos, cancioneiros e ritmos populares, numa espécie de memorial da música popular, que passa para jovens músicos e brincantes de geração em geração”, adicionou.

Outros dois projetos de lei relacionados a festividades pernambucanas também tramitam no Senado. Um é o Projeto de Lei 397/2019, que institui 1º de agosto como Dia Nacional do Maracatu. O Projeto de Lei 256/2019 prevê que as escolas de samba sejam reconhecidas como manifestação da cultura nacional também aguarda análise do plenário.



Sobre o assunto Carla Zambelli rebate hackers e nega que tenha assinatura de site pornô

PL terá R$ 205,8 milhões do Fundo Partidário

Aliados de Bolsonaro fazem investida contra 'revogaço' de Lula antiarmas

Lula defende democratização e regulação de plataformas digitais

Saiba o que aconteceu na política nacional enquanto você pulava Carnaval

Tags