Carla Zambelli rebate hackers e nega que tenha assinatura de site pornô

A deputada federal Carla Zambelli (PL) negou que tenha uma assinatura no site Brasileiras, especializado na venda de conteúdo adulto, como vinha sendo divulgado pelo EterSec, um grupo hacker que se apresenta como “um braço da Anonymous no Brasil”. Nesta quarta-feira, 22, a parlamentar emitiu um comunicado em que considerou a acusação como "fatos absurdos".

Na segunda, 20, o grupo divulgou nas redes sociais diversas informações que seriam da deputada. De acordo com os dados que seriam de uma fatura do cartão de crédito, a deputada teria a assinatura de um plano básico no site Brasileirinhas, no valor de R$ 29,99.

"Chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir fatos tão absurdos. Todavia, para que não fique nenhuma dúvida: os gastos apontados não são reais, inclusive a suposta assinatura de conteúdo adulto", diz a assessoria de Carla Zambelli. A parlamentar questiona alguns dos dados lançados pelos hackes, como que a deputada teria nascido em Birigui, em São Paulo. Ela é nascida em Ribeirão Preto.

Na publicação do grupo, há o vazamento de dados pessoais, como número de telefone, endereço e CPF. A parlamentar disse ainda que vai acionar a Justiça contra os hackers tanto pelo vazamentos, como pela disseminação de informações falsas.

