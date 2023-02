Famílias numerosas poderão receber benefício extra do Bolsa Família

O novo plano do Programa Bolsa Família, que foi entregue na última sexta-feira, 17, revela que as famílias receberão R$ 600 reais por mês e quantia adicional de R$ 150 por criança até seis anos de idade. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social avalia ainda a possibilidade de famílias numerosas receberem um benefício adicional.

A quantia proposta não anula os R$ 150 pagos a beneficiários com crianças até seis anos de idade, nem o pagamento mínimo do programa. “No valor per capita, volta a ter um valor de acréscimo, por criança de sete anos até completar 18 anos. Estamos acertando o valor, que será além dos R$ 150 por criança até seis anos”, declarou ao jornal O Globo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

O ministro acrescentou que, para receber o benefício, é necessário que as famílias cumpram algumas exigências, tais como manter o cartão de vacinação atualizado, comprovar a frequência escolar, e gestantes devem realizar o pré-natal.

Para começar a valer imediatamente, o Programa vai ser criado por medida provisória, que, posteriormente, precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo estimativas do Governo, o Bolsa Família custará cerca de R$ 175 bilhões aos cofres públicos.



