Governo Lula vai reformular programa Auxílio Moradia para vítimas de tragédias climáticas

O Governo Lula estuda reformular o programa Auxílio Moradia, que atualmente garante R$ 500 de apoio financeiro, para amparar as vítimas que perderam suas casas nas enchentes ocorridas em São Paulo.

As informações são da coluna do Valdo Cruz, no G1, que afirma que o programa vai garantir temporariamente um local para abrigar essas famílias.

Outros programas relativos a questões ambientais e sociais também serão considerados para receber algum tipo de reformulação. Principalmente nas regiões de risco no Brasil que são atingidas por tragédias climáticas com maior regularidade. A reformulação prezará por suavizar as consequências dos eventos climáticos extremos, por conta do aquecimento global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro Wellington Dias (PT), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, disse que o Governo Lula irá trabalhar para diminuir os custos econômicos e de vida das vítimas e para desenvolver sistemas de prevenção das consequências da tragédia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve cobrar das equipes relacionadas ao caso para colocar em prática as medidas definidas pela gestão. Ele também pretende tornar a tragédia no litoral norte paulista um exemplo de como uma ação coordenada entre as administrações dos Estados e municípios e a União pode representar uma virada neste tipo de ocorrência, para além de diferenças políticas.

O município de São Sebastião e a Vila do Sahy foram dois dos locais mais atingidos pelo temporal. Mais de 40 mortes foram confirmadas até o momento e mais de 750 pessoas estão desabrigadas.



Sobre o assunto Carnaval da política, reações ao encontro Lula / Tarcísio e vacina de Bolsonaro: Jogo Político #225

Dino determina novo inquérito sobre mortes de Marielle e Anderson

Câmara: tragédia no litoral norte de SP une de Tabata Amaral a Ricardo Salles

Chuvas/SP: parceria de Lula e Tarcísio vira munição para petistas e bolsonaristas

Chuvas em SP: políticos vão às redes prestar solidariedade às vítimas

https://www.youtube.com/watch?v=i8nMwQ-w5-4

Tags