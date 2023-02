Carnaval da política, reações ao encontro Lula / Tarcísio e vacina de Bolsonaro: Jogo Político #225

A tragédia das chuvas no litoral de São Paulo levou o presidente Lula (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (PL) a aparecerem juntos e trabalharem em parceria. O fato virou munição política entre petistas e bolsonaristas. Por falar no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cartão de vacinação dele aponta que ele tomou dose da Janssen contra a Covid-19. Mas, a Controladoria Geral da União (CGU) investiga se a informação foi inserida de forma fraudulenta. Estes são temas do Jogo Político #225, que analisa a política durante o Carnaval.

Excepcionalmente, este episódio do Jogo Político vai ao ar ao vivo às 14h30min deste dia 22 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

