Ministério da Justiça deve tomar providências sobre agressão a jornalistas em São Sebastião

O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, se pronunciou em relação aos ataques contra os jornalistas do jornal O Estado de S. Paulo, agredidos durante a cobertura da tragédia em São Sebastião, em São Paulo. Dino fez uma publicação, nesta terça-feira, 21, afirmando que o Observatório da Violência contra Jornalistas, órgão atrelado ao ministério que comanda, deve tomar providências legais acerca do caso.

Segundo a publicação, o ministro enviou apreciação em que são relatadas as agressões contra os repórteres que estavam acompanhando o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo, para o Observatório da Violência contra Jornalistas.



Estou enviando à apreciação do Observatório da Violência contra Jornalistas, órgão do Ministério da Justiça, para acompanhamento das providências legais visando à proteção da liberdade de imprensa. O Secretário Nacional de Justiça @augustodeAB coordenará os trabalhos. https://t.co/1gh2D38rKO

February 21, 2023

Segundo a publicação de Dino no Twitter, Augusto de Arruda Botelho, o secretário Nacional de Justiça, irá coordenar os passos do processo a ser seguido em relação ao caso. Dino criou o órgão nesta sexta-feira, 17, de acordo com o Diário Oficial da União (DOU). O ato também estabelece a sistemática de atuação do novo órgão da pasta.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva que atingiu o litoral paulista foi a maior registrada em 24 horas na história do país.

