Vereador de Fortaleza ligado a RC diz que coligação PT-PDT "já nasceu rachada"

O vereador Adail Jr (PDT), ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e integrante do grupo político ligado ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, comentou as recentes divergências envolvendo parlamentares de sua legenda e do Partido dos Trabalhadores (PT) e declarou que a aliança entre as siglas "já nasceu rachada”.



Petistas e pedetistas, na CMFor e na Assembleia Legislativa (Alece), divergiram acerca do pacote econômico do governador Elmano de Freitas (PT), que propôs, dentre outras medidas, o aumento do ICMS. As discussões reviveram os debates sobre a Taxa do Lixo, aprovada na Capital.

Parte dos pedetistas na CMFor questiona os petistas que eram contrários à implementação da taxa municipal e agora apoiam o aumento de imposto proposto pelo governo estadual.

“Fiz um pronunciamento em relação a coerência. Vimos parlamentares que votaram contra a Taxa do Lixo, respeito a posição deles, mas que eles mantivessem essa coerência (...) Como ser contra, fazer um palanque eleitoral em relação à Taxa do Lixo e agora, de repente, você é a favor de aumentar imposto?”, questionou Adail.



Na Assembleia, o cenário se inverte. Dez dos 13 deputados pedetistas votaram com o governo Elmano em parte majoritária do pacote. Apenas os três nomes ligados ao grupo de Roberto Cláudio foram contrários. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, RC chegou a dizer que o PDT vive atualmente uma "contradição interna".

Em relação ao antigo vínculo entre PT e PDT, o parlamentar diz que foi claro na campanha eleitoral. "Nunca acreditei (na manutenção da aliança), porque em todas as eleições (na Capital) fomos adversários. Desde a época que Juraci deixou a prefeitura disputamos eleição. Ao ser questionado se nas eleições de 2024 acredita que o cenário permanecerá o mesmo, Adail acenou positivamente.

"Não tenho dúvidas, você tem alguma dúvida disso? Dizia que ia ter racha, porque o racha é oriundo dessa coligação. Já nasceu rachada essa coligação. Vai ser isso sempre, não vai mudar. O único que tinha razão era eu, que disse que teria racha, que é natural. Está aí a prova agora, se confirmando na Câmara: O PT não apoia a gestão PDT e o PDT, na Assembleia, não apoia por completo a gestão estadual", concluiu.



