Wagner sobre adesões de opositores a Elmano: "Todo político que fez guinada teve dificuldade"

Presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner disse dialogar com todos os parlamentares da sigla e pediu entendimento de que grupo foi eleito pela oposição

O secretário de saúde de Maracanaú e presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, reforçou o posicionamento do partido como oposição ao governo estadual e comentou posturas recentes de correligionários que têm sinalizado aproximação ao governador Elmano de Freitas (PT). Sem citar nomes, declarou que, em sua experiência política, os políticos que deram uma “guinada” ao longo de mandatos enfrentam dificuldades nas eleições seguintes.



Questionado sobre como lidar com a relação junto a parlamentares da sigla que sinalizaram aproximação ao governador, Wagner destacou que tem dialogado com todos os deputados estaduais e federais e cobrou “bom senso" e "entendimento” de que os parlamentares da legenda foram eleitos pela oposição ao grupo político que esteve no poder durante os últimos anos.

“Tenho 12 anos de política. Todo político que fez uma guinada de 180 graus, na eleição seguinte, teve dificuldades. Não vou citar nomes, mas quem era oposição e virou base ou quem era base e virou oposição teve dificuldades. Cada um tem que fazer sua reflexão, se você se propôs na campanha a fazer algo que possa honrar durante o mandato”, disse em entrevista na Assembleia Legislativa, onde cumpre agenda nesta terça-feira, 14.

Atualmente, a sigla tem quatro deputados estaduais e quatro deputados federais entre os quadros do Ceará. “O União Brasil é, sim, oposição. Tivemos uma candidatura de oposição ao governo. Alguns membros estão discutindo formas de ajudar ou de ser um pouco mais independentes. A gente não quer ser oposição por oposição. Tudo que for positivo para o Estado vamos votar a favor, até porque foi isso que os três (principais) candidatos a governador declararam na campanha”, reforçou.

Na Alece, o deputado estadual Firmo Camurça (UB), integrante do grupo político do atual prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (UB), foi um dos parlamentares que acenou à gestão Elmano. No início deste mês, ele destacou a redução da influência dos irmãos Cid e Ciro Gomes (PDT) dentre os motivos para aproximação. "Com os Ferreira Gomes havia grau de divergência maior", disse, em entrevista à coluna do jornalista Carlos Mazza, do O POVO.

A deputada federal Fernanda Pessoa (UB) foi outra que seguiu a linha. Ao O POVO, ela disse em janeiro que, passada a eleição, é hora de olhar para a frente e ressaltou que só pelo fato de Elmano ter “tirado os Ferreira Gomes” já havia disposição a apoiá-lo.

“Não tenho problema pessoal com o Elmano, foi meu colega como deputado (estadual). Me dou super bem com ele, votei nele para prefeito de Fortaleza quando foi candidato. Nós tínhamos um candidato, mas o povo optou por outro. Agora é olhar para a frente. Só de ele (Elmano) ter tirado os Ferreira Gomes, já estou para apoiá-lo”, declarou à época.



O União Brasil tem 4 deputados estaduais e 4 federais eleitos no Ceará. Na coletiva na Alece, Wagner foi questionado ainda se pretende mudar seu domicílio eleitoral para Maracanaú, onde atua como secretário desde este mês. Ele descartou a hipótese. "Não há motivo para mudar meu domicilio (eleitoral) para Maracanaú, até porque defendo a reeleição de Roberto Pessoa (em 2024)", concluiu.

Cotado para ser candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem, Wagner já reconheceu que seu desempenho à frente da Saúde de Maracanaú pode influenciar na disputa eleitoral na Capital. "Se eu faço uma boa gestão, na época da eleição vou poder apresentar dados e as pessoas não mais poderão criticar a falta de experiência. Assim como se eu fizer uma péssima gestão, vai refletir negativamente na eleição", comentou no último dia 6 de fevereiro.



Com informações da repórter Júlia Duarte.

