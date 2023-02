Guimarães diz que apoiará Luizianne se houver disputa, mas defende acordo na bancada

Petista disputa com Eduardo Bismarck a coordenação da bancada federal do Ceará

Deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT) demonstrou preferência pela também deputada Luizianne Lins (PT) caso haja disputa com Eduardo Bismarck (PDT) pela coordenação da bancada cearense no Congresso.

"São dois bons nomes. Evidentemente, se tiver disputa, eu fico com a Luizianne. Mas defendo que se busque entendimento orientado pelo governador", afirmou o petista em conversa com O POVO nesse domingo, 12.

Hoje comandada por Junior Mano (PL), a bancada passará por escolha de nova coordenação, a quem cabe encaminhar decisões sobre alocação de verbas oriundas das emendas destinadas ao grupo formado por 22 deputados e três senadores.

Antes de Mano, a função foi desempenhada pelo deputado federal Domingos Neto, do PSD. Estão na briga agora Bismarck e Luizianne.

Guimarães salienta que o governador Elmano de Freitas (PT) também deverá ter peso na escolha.

