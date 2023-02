Casa em Sobral que Ciro Gomes herdou da mãe é penhorada pela Justiça para indenizar Holiday

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de uma casa no nome do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) para garantir o pagamento de indenização por danos morais pedido pelo vereador Fernando Holiday (Republicanos). A casa fica em Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza, e foi deixada pela mãe do político como herança.

A sentença da juíza Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital, solicitou o parecer de pelo menos três corretores imobiliários para definição de valor do bem. Os recursos arrecadados com a venda da casa se somam ao que já foi conseguido com a penhora de um carro de luxo em 2020. As informações são do G1.

No ano anterior, Ciro tinha perdido o caso e foi condenado a pagar R$ 38 mil de danos morais ao vereador. Em 2018, em uma entrevista à rádio Jovem Pan, o pedetista chamou Holiday de "capitãozinho do mato". E explicou: "A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato no passado". A declaração foi dada em resposta a crítica a uma possível aliança de Ciro com o DEM, nas eleições daquele ano.

A Justiça considerou que Ciro cometeu injúria racial e teria que pagar indenização por danos morais. Como na época era candidato à Presidência, a ação seria "ainda mais nefasta", considerou a magistrada.

"Mostra-se mais do que evidente, nessas circunstâncias, a prática de injúria racial (v. artigo 140, § 3.º, do Código Penal) [...]Considera-se, no ponto, que o réu era pré-candidato à Presidência da República, o que torna ainda mais nefasta sua conduta. E a indenização ora fixada não causará sua ruína, diante da declaração apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, da qual consta um patrimônio de quase dois milhões de reais", diz a condenação.

A nova ação da Justiça foi celebrada pelo vereador pelas redes sociais no domingo, 2. "Não importa quanto tempo passe, o racismo da esquerda precisa ser denunciado e punido. E o Ciro é apenas um deles…", escreveu Holiday.

Há menos de dois anos, condenação judicial custou imóvel a Ciro. Em abril de 2021, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de um apartamento do pedestista, em Fortaleza, para pagar uma causa movida pelo ex-presidente Fernando Collor por danos morais. Durante entrevista concedida em 1999, Ciro afirmou que o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em debate na eleição presidencial de dez anos antes, deveria ter chamado Collor de "playboy safado" e "cheirador de cocaína".

Por duas décadas, o processo se arrastou e a Justiça estipulou a indenização em R$ 400 mil, em setembro de 2020. Como Ciro não pagou o valor, a indenização foi ampliada para R$ 450 mil, e o imóvel foi penhorado como garantia.

O imóvel acabou sendo comprado pelo ex-senador Eunício Oliveira (MDB), desafeto de Ciro Gomes, em julho de 2021. “Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, disse Eunício à época em entrevista à revista Veja.

