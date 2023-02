Bolsonaro gastou R$ 20 mil com lanches no cartão corporativo em Fortaleza no dia de comício

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou pelo menos R$ 697 mil durante atividades de campanha eleitoral, entre agosto e novembro de 2022, com o cartão corporativo da Presidência da República. Deste valor, R$ 20,3 mil foram gastos em atividade realizada em outubro, em Fortaleza-CE, para a compra de 566 kits de lanches e refeições.



A informação sobre gastos com cartão corporativo foram publicadas nesta segunda-feira, 13, pelo portal Uol e confirmadas pelo O POVO. Em Fortaleza, os gastos estão detalhados em uma das notas fiscais divulgadas após solicitação feita pela agência Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação (LAI), à administração pública.

As informações complementares da nota de gastos na Capital cearense detalham a composição do “Kit Lanches": dois sanduíches, um refrigerante em lata de 350 ml, uma água mineral de 500 ml, uma barra de cereal e uma maçã. Com o kit, foram gastos R$ 19.753,40 em 566 unidades.

Outros R$ 488,60 foram gastos com "refeições" e R$ 70,00 com garrafas d'água, totalizando gastos de R$ 20.312,00 segundo as informações no documento que aponta que os itens vieram de um estabelecimento localizado na Av. Silas Munguba, no bairro serrinha, em Fortaleza.

Em meados de outubro passado, durante a campanha do segundo turno presidencial, Bolsonaro veio à Capital cearense para participar de ato de campanha ao lado de apoiadores. À época, ele realizou comício no Conjunto Ceará. Na ocasião, o então chefe do Executivo e candidato à reeleição desfilou entre apoiadores e discursou à população.

Em janeiro, o O POVO mostrou que, ao longo dos últimos quatro anos, as despesas do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) somavam mais de R$ 300 mil em estabelecimentos no Ceará.



O Uol detalhou ainda gastos com o cartão em outras agendas pelo Brasil no mesmo período. Na Bahia, foram cerca de R$ 50 mil gastos em lanches. Em Aparecida-SP, foram gastos mais de R$ 40 mil com hospedagem e lanches. Em Teófilo Otoni-MG, a poucos dias do 2° turno, os valores chegaram a R$ 63 mil com despesas similares aos gastos supracitados e que somados chegam a cifra de R$ 697 mil.

Vale destacar que os valores podem ser maiores, porque nem todas as notas fiscais solicitadas foram publicizadas. A lei prevê que o partido, no caso o PL, teria que ressarcir, em até dez dias, gastos de campanha com o cartão corporativo no que diz respeito ao transporte do candidato e comitiva, mas não detalha outros gastos decorrentes dessas agendas.



