Bolsas do CNPq: reajuste será anunciado até o final desta semana, diz Ricardo Galvão

O presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), Ricardo Galvão, confirmou que o reajuste das bolsas CNPq será anunciado no final desta semana, na quinta-feira, 16, ou na sexta-feira, 17. Galvão também afirmou ao O POVO News, nesta segunda-feira, 13, que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá anunciar as mudanças.

“A confirmação que eu tive há poucas horas é de que vai ser ainda essa semana. Se não me engano, quinta ou sexta-feira, mas o anúncio será feito diretamente pelo presidente Lula”, confirmou o presidente do CNPq.

Segundo Ricardo, o pagamento da bolsa de fevereiro já deve vir com o valor reajustado. Então, em março as bolsas já serão pagas com novo valor. “A bolsa de fevereiro, paga em março, já terá recebido reajuste. Tanto para as bolsas existentes como para as novas”, afirmou.

Todas as bolsas da CNPq e Capes terão reajuste, mas o percentual deve variar de acordo com a categoria. “O reajuste vai ser para todas as bolsas, mas os índices não vão ser iguais”, afirmou Ricardo. “As bolsas de mestrado e doutorado estão em um patamar muito mais baixo que as outras, de pós-doutoramento por exemplo, e elas não têm reajuste desde 2013. Então elas terão um reajuste um pouco maior. Vai variar, as bolsas de pesquisa vão ter outro tipo de reajuste, vai ter uma pequena variação sim”, ressaltou.

A própria ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também afirmou que o anúncio do reajuste será feito até o final desta semana.

“Apresentamos uma proposta de reajuste e de expansão da oferta de bolsas em todos os níveis. Essa proposta foi aprovada e está aguardando a agenda do presidente Lula para ser anunciada, o que deve ocorrer nos próximos dias”, disse a ministra.



Atualmente, a Capes e o CNPq disponibilizam bolsas para mestrado de R$ 1.500 e para doutorado de R$ 2.200, respectivamente. Mas deveriam estar em R$ 2.600 para mestrado e R$ 3.800 para doutorado, segundo os cálculos e correção da inflação feitos pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG). As bolsas de pesquisa estão sem reajuste há 10 anos.

As bolsas pagas em março já devem vir com o valor reajustado. Porém, o reajuste das bolsas está previsto para ser de 44%. Assim, as bolsas para mestrado deverão ficar em R$ 2.160, e as bolsas para doutorado devem ficar em R$ 3.168.

