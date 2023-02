Exclusivo O POVO News: Dino acredita que Bolsonaro será alvo de diligências se voltar ao Brasil

A edição traz uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino sobre a investigação do ‘plano golpista’ envolvendo Bolsonaro, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 13, sua 32ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre as atualizações da investigação que liga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a um plano golpista, com uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, sobre o assunto.

"A partir do depoimento desse senador (Marcos do Val), que outrora figurava na bancada aliada do então presidente Bolsonaro, e esse deputado que se encontra preso (Daniel Silveira), é claro que temos um fato novo", disse Flávio Dino, sobre ainvestigação.

Além disso, a edição de hoje também trará novas atualizações sobre a retomada das bolsas do CNPq, com entrevista com o atual presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão.

Nesta segunda-feira, 13, o programa discute o aumento do salário mínimo, previsto para o dia 1° de maio. Assim como a tentativa de atentado terrorista em escola de Monte Mor, em São Paulo, Ovnis e os desastres químicos nos Estados Unidos.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com mais fatos sobre a política brasileira, como a ampliação do prazo para saída dos garimpeiros por vôos privados pela FAB e a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Bahia, nesta terça-feira.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir o aumento de gastos do cartão corporativo do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e das novas declarações de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalistas do O POVO, Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Assista ao vivo:

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



