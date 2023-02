Veja o que se sabe sobre o reajuste e pagamento de bolsas da Capes e do CNPq

O reajuste das bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) deve ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Educação Camilo Santana durante esse mês.

Atualmente, a Capes e o CNPq disponibilizam bolsas para mestrado de R$ 1.500 e para doutorado de R$ 2.200, respectivamente. Mas deveriam estar em R$ 2.600 para mestrado e R$ 3.800 para doutorado, segundo os cálculos e correção da inflação feitos pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG). As bolsas de pesquisa estão sem reajuste há 10 anos.

As bolsas pagas em março já devem vir com o valor reajustado. Porém, o reajuste das bolsas está previsto para ser de 44%. Assim, as bolsas para mestrado deverão ficar em R$ 2.160, e as bolsas para doutorado devem ficar em R$ 3.168.

Valor atual Valor com reajuste de 44% Valor com reajuste necessário, segundo ANPG Mestrado R$ 1.500 R$ 2.160 R$ 2.600 Doutorado R$ 2.200 R$ 3.168 R$ 3.800

Camilo Santana chegou a dizer que o reajuste seria feito ainda no final de janeiro, porém, a data foi adiada. O anúncio oficial do reajuste das bolsas deve ser feito no dia 16 ou 17 de fevereiro.

“A ideia é de que, até o fim deste mês (janeiro), o presidente possa anunciar os reajustes das bolsas tanto da Capes quanto do CNPq. (O reajuste) valerá a partir do anúncio”, disse Camilo antes do adiamento. “Desde 2013, não há reajuste das bolsas da Capes e do CNPq. O presidente já tem determinado estudo e avaliação nesse sentido”, afirmou o ministro.

Ainda de acordo com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), o poder de compra das bolsas de estudos foi reduzido a 75% do que era em 2013.

Na semana passada, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o reajuste seria anunciado por Lula ainda “no primeiro semestre”. A expectativa é de reajuste de cerca de 40% no valor, que não tem aumento desde 2013.

Além do reajuste, a Capes e o CNPq enfrentaram outra turbulência. Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), admitiu o atraso nos pagamento das bolsas de pós-graduação feito pela entidade. Em regra, o pagamento das bolsas do CNPq é feito no quinto dia útil de cada mês. No mês de fevereiro, a data foi nesta terça-feira, 7.



Prezados e prezadas bolsistas,



Lamento o atraso no pagamento das bolsas. Isso ocorreu devido a trâmites burocráticos de transição da documentação para a nova gestão do CNPq. — Ricardo Galvão (@ricardogalvaosp) February 7, 2023

Segundo publicação no Twitter, o atraso ocorreu devido a “trâmites burocráticos de transição da documentação para a nova gestão do CNPq”.

“Os recursos estão todos garantidos e estamos tentando agilizar o processo para fazer os depósitos o mais rápido possível”, esclareceu.

O presidente do CNPq, em declarações passadas, afirmou que mostrou “três cenários possíveis” de aumento nas bolsas de pesquisa ao Governo Federal, e todas as opções mantinham um reajuste de pelo menos 40%.

A própria conta da CNPq também se pronunciou sobre o atraso do pagamento das bolsas e afirmou que o pagamento seria feito na quarta, 8 de fevereiro.



2.Devido a atraso nos trâmites burocráticos de transição de documentação para a nova gestão do CNPq, os ordenamentos bancários ainda estão em andamento e os pagamentos serão efetivados amanhã.



(Cont.) — CNPq (@CNPq_Oficial) February 7, 2023

A Capes, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), informou na tarde desta quinta-feira, 9, que já depositou o dinheiro das bolsas de pós-graduação e da formação de professores da educação básica. "Todos os bolsistas devem receber o dinheiro em suas contas bancárias até a próxima terça-feira", 13, segundo a Capes.



Com informações do jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília

