Morre Amazonino Mendes, 4 vezes governador do Amazonas

Amazonino Mendes, quatro vezes governador do Amazonas, três vezes prefeito de Manaus e ex-senador faleceu na manhã deste domingo, 12. O político, de 83 anos, estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio Líbanes. A morte foi confirmada pela família em post publicado no Facebook do político.

"A família de Amazonino Armando Mendes comunica com pesar o seu falecimento neste domingo (12/02), em São Paulo, aos 83 anos. Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!", afirma o comunicado.

