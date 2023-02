Wagner sobre aumento de imposto: "É ruim governador morder a língua nos primeiros 35 dias"

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado e atual secretário da Saúde de Maracanaú, criticou as ações do governador Elmano de Freitas (PT) que prevê o aumento do ICMS. Wagner afirmou ser “muito ruim o governador morder a língua nos seus primeiros 35 dias de governo”, referindo-se a declarações antigas do governador assegurando que não aumentaria impostos durante seu mandato.

O secretário da Saúde falou sobre o assunto em entrevista à Rádio O POVO CBN, na sexta-feira, 10. “No seu programa, dia 4 de outubro do ano passado (2022), ele (Elmano de Freitas) disse que não teríamos aumento de impostos no Estado do Ceará e trabalharia com a política tributária da forma que ela estava. É muito ruim o governador morder a língua nos seus primeiros 35 de governo”, afirmou.

Wagner bateu ainda na reforma administrativa. “Criar 10 secretarias não é o caminho pra você diminuir os custos, é tentar atender a população com as políticas públicas que são necessárias”, acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, 7, Elmano encaminhou os primeiros projetos à Assembleia Legislativa com um grande pacote para aumentar receitas do Governo do Estado. Está previsto o aumento do principal tributo estadual, o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).



A proposta aumenta 2 pontos percentuais no ICMS sobre produtos e bens em geral, inclusive energia elétrica, combustíveis e transporte intermunicipal.

O secretário continuou a tecer críticas ao atual governador e insinuou que Elmano “está mais preocupado em atender os interesses políticos do que atender a população”.

“Quando o governador demite terceirizado que ganha um salário, um salário e meio e contrata mais dez secretários e suas equipes a demonstração de que está mais preocupado em atender os interesses políticos do que atender a população”, afirma.

Capitão Wagner ainda demonstra preocupação com o endividamento do Estado e lembra financiamento obtido quando Izolda Cela (sem partido) estava no cargo, em 2022. “A governadora Izolda conseguiu um empréstimo no ano passado da ordem de R$ 5 bilhões, com recurso adquirido com o organismo internacional e a gente já vê o governador falar em pedir mais um novo empréstimo de quase R$ 1 bilhão".

“É preocupante”, diz Wagner. “Porque isso endivida o estado, gera necessidade de elevar os impostos e quem pede com isso é a população”, afirmou.

Sobre o assunto STF tem maioria para derrubar lei que proíbe uso de linguagem neutra

"Lugar de secretário regional é nos bairros", diz Ferrucio Feitosa

O POVO News: ministra Cármen Lúcia envia pedidos de investigação contra Bolsonaro para 1ª instância

Governo e Lira reservam R$ 3 bilhões para deputados novatos destinarem às bases

Piso da enfermagem: ministra da Saúde garante solução "a curto prazo"

Mesa Diretora libera Elmano e Jade para viajar para fora do país por mais de 15 dias no ano

Tags