Lula diz que não esperava encontrar destruição tão grande no Brasil, mas está otimista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 12, que recebeu o País em situação pior do que esperava encontrar no governo ao tomar posse. Porém, em publicação nas redes sociais, afirmou estar otimista com o País e voltou a dizer que não precisa de licença para governar.

O petista retornou no fim de semana da viagem aos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente Joe Biden para tratar de assuntos como meio ambiente, democracia e guerra na Ucrânia.

"Não esperávamos encontrar uma destruição tão grande no Brasil, mas estou muito otimista. Estamos trabalhando muito e não temos que pedir licença para governar. Temos que atender o povo brasileiro que acreditou em um programa que nos trouxe até aqui. Bom domingo para todos!", escreveu Lula, no Twitter, em uma crítica ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última quarta-feira, 8, Lula já havia dito que não precisa de "licença para governar". A declaração foi feita durante uma reunião do conselho político do governo, no Palácio do Planalto, e ocorreu em meio à elevação das críticas do petista ao Banco Central e ao presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

Tags