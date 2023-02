Veja 15 cearenses presos e os 11 com tornozeleira pelos atos golpistas de 8/1

Há 15 cearenses presos no Distrito Federal pelos atos golpistas contra os Três Poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. São oito homens e sete mulheres, conforme lista divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal. Há ainda 11 cearenses liberados e sob monitoramento com tornozeleira eletrônica. As idades variam de 22 a 60 anos.

A lista foi dividida em três segmentos diferentes para facilitar o acesso de familiares e advogados aos nomes: homens presos, mulheres presas e os monitorados com tornozeleira.



Confira a lista presos cearenses

No Centro de Detenção Provisória II - CMDP II, estão presos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FERREIRA, 32 anos (nascimento: 22/4/1990)

ANTONIO LUCILANE DE LIMA, 52 anos (6/1/1971)

KELSON DE SOUZA LIMA, 28 anos (23/3/1994)

REINALDO PEREIRA DA SILVA, 39 anos (13/2/1983)

ROMÁRIO GARCIA RODRIGUES, 32 anos (21/5/1990)

SEBASTIAO JOSE BEZERRA NETO, 53 anos (18/4/1969)

TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO, 26 anos (4/4/1996)

WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, 23 anos (22/10/1999)

Na Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF, estão presas:

EDISLANE ALVES PEREIRA, 36 anos (4/11/1986)

FRANCISCA HILDETE FERREIRA, 60 anos (22/8/1962)

LUCIMAR FRANKLIN SOARES DE SIQUEIRA, 55 anos (10/2/1967)

MARIA VITORIA MESQUITA DA COSTA, 22 anos (5/5/2000)

NATALIA SANTOS OLIVEIRA, 35 anos (24/6/1987)

REGINA MARIA DE AZEVEDO, 48 anos (24/7/1974)

RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, 37 anos (12/10/1985)

Monitorados por tornozeleira eletrônica:

ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS, 37 anos (7/1/1986)

ANTONIA RACHEL DE SOUSA, 35 anos (17/12/1987)

CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, 56 anos (8/12/1966)

CECILIA BARROSO DA COSTA, 34 anos (21/10/1988)

FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, 35 anos (10/9/1987)

JOSENETH SOUSA DO NASCIMENTO, 53 anos (30/7/1969)

LINCOLN DA SILVA EUGÊNIO, 41 anos (4/4/1981)

MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, 30 anos (16/5/1992)

MARIA SILVELI TEIXEIRA LIMA, 50 anos (28/10/1972)

PAULO JORGE GOMES, 44 anos (7/11/1978)

PEDRO ROBERTO NUNES CAMPOS, 47 anos (28/6/1975)

Sobre o assunto Após um mês, desdobramentos de 8 de janeiro ainda estão longe do fim

PGR denuncia mais 152 pessoas por atos golpistas de 8 de janeiro; total chega a 653

Torres: houve "falha grave" no plano de segurança do dia 8 de janeiro

Tags