Pacote de Elmano e reações de Wagner e Roberto Cláudio na oposição: Jogo Político #223

As articulações dos atores da política cearense são temas do podcast Jogo Político #223

Oposição no Ceará se movimenta, com Capitão Wagner (União Brasil) assumindo a Secretaria da Saúde de Maracanaú e Roberto Cláudio (PDT) em ofensiva digital contra o Governo do Estado. O governador Elmano de Freitas (PT) apresentou pacote econômico e reforma administrativa, o que acendeu as críticas dos adversários. Em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) se movimenta. As articulações da política cearense são temas do Jogo Político #223.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Acompanhe a cobertura do O POVO

Podcast Jogo Político: quarta-feira, às 10 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio: Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais. No Youtube do O POVO

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO

Sobre o assunto Plano de Elmano contra fome tem benefício pago com cartão-alimentação e doação de cestas básicas

Governo Elmano cortará R$ 300 milhões em terceirizados, diárias e contratos; veja medidas

Novas secretarias terão parte financeira controlada pela Casa Civil para conter gastos

Líder de Elmano diz que 90% dos prefeitos do PDT "querem fazer parte da base"

Tags