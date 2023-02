Nikolas Ferreira será processado por Thais Carla após ser acusado de gordofobia

A modelo plus size Thais Carla entrará com processo contra o deputado Nikolas Ferreira por gordofobia após ele ridicularizar sua foto como Globeleza

A modelo plus size Thais Carla anunciou que entrará com um processo contra o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) por gordofobia. A motivação da ação foi um vídeo publicado por Ferreira em que ele ridiculariza o peso de Thais e a sua escolha de posar como Globeleza em uma foto postada em seu Instagram, neste sábado, 4.

Thais afirmou ter sofrido perdas financeiras devido à polêmica gerada pelo vídeo, já que algumas marcas não querem ter modelos atrelados a polêmicas. A defesa vai pedir R$ 52 mil.

No vídeo em si, Ferreira se referiu ao seu comentário sobre a modelo e pediu desculpas ironicamente.

"Perdão por chamar uma pessoa gorda de gorda", começou. "Onde eu estava com a cabeça de dar minha opinião. A esquerda tem que pautar minhas opiniões. Deveria ter tratado obesidade como romance e empoderamento, não como doença. Século 21, onde já se viu ter opinião própria", disse.

Após a polêmica, Thais explicou que as fotos foram tiradas em 2020, enquanto ela estava grávida de uma de suas filhas. Ela afirmou que já está cansada de lidar com preconceito e que irá processar qualquer pessoa que a humilhe ou use sua imagem indevidamente.

A modelo conta com o apoio das advogadas, Ives Bittencourt e Janaína Abreu, que já informaram que vão acionar o deputado pedindo indenização por danos morais e uso indevido de imagem.

“Estar ocupando o cargo de deputado federal não autoriza o político a violar a legislação vigente no país. Como especialistas em direito de imagem e em crimes cibernéticos, destacamos que a liberdade de expressão não é absoluta. Sendo assim, entendemos que o Sr. Nikolas Ferreira violou, para além da imagem, a honra da nossa cliente", disseram as advogadas em nota.

Segundo as advogadas envolvidas no caso, o processo é fundamental para o combate da gordofobia no Brasil. "Ações como essas são fundamentais para restabelecer a dignidade da população gorda do Brasil, que ainda em 2023, segue invisibilizada e marginalizada em todas suas esferas”, concluíram.



