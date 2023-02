Deputado é acusado de gordofobia; influenciadora rebate: "Tá com advogado, chupetinha?"

Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, zombou de uma foto da influenciadora Thaís Carla caracterizada de Globeleza: "Tiraram a beleza e ficou só o Globo", escreveu no Twitter

O deputado federal mais votado no Brasil em 2022, Nikolas Ferreira (PL-MG), foi acusado de gordofobia nas redes sociais por zombar de imagens da influenciadora digital Thais Carla caracterizada de “Globeleza”, antigo personagem carnavalesco da TV Globo. “Tiraram a beleza e ficou só o Globo”, escreveu em seu perfil no Twitter neste sábado, 4.

O comentário de Nikolas não foi bem recebido e internautas consideraram a atitude gordofóbica. Mesmo após receber críticas, o parlamentar, que recuperou a conta recentemente após ter as redes sociais suspensas por 15 dias, resolveu publicar uma montagem simulando uma versão gorda do próprio corpo e debochou: “Agora tenho lugar de fala”.

pic.twitter.com/tjydxH2XjL
February 4, 2023

“Uma postagem desrespeitosa, preconceituosa e desumana que demonstra claramente o péssimo nível de certos parlamentares eleitos recentemente. Você, como bom bolsonarista, não surpreende ninguém!”, respondeu um seguidor.

“Como pode você, um deputado, uma pessoa que se diz trabalhar pelo bem comum de todos, que se diz cristão, conservador, fazer uma postagem desse tipo? Com certeza entre seus milhões de eleitores tem pessoas como essa, pense bem nisso, deputado”, disse outro.

As fotos do ensaio temático da influencer haviam viralizado nas redes sociais com rumores sobre a possibilidade de ela ser a “Globeleza” de 2023, mas a modelo declarou que os registros foram feitos em 2020. Na sequência, Thaís rebateu a publicação de Nikolas: “Tá com advogado, né chupetinha?”, se referindo ao apelido pelo qual o parlamentar é conhecido.







O bloqueio das contas de Nikolas ocorreu por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) dia 11 de janeiro após os atos violentos contra os Três Poderes no dia 8, já que o deputado teria atacado o processo eleitoral e incentivado os ataques. No dia 26 de janeiro, os perfis foram liberados.

“Determino, ainda, a imposição de medida cautelar em face de Nikolas Ferreira consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10 mil no caso de descumprimento”, disse o juiz em sua decisão.



