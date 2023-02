PT vai recorrer da cassação de vereadora afastada por questionar saudação nazista

A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, anunciou que a legenda vai recorrer do afastamento da vereadora Maria Tereza Capra (PT). A parlamentar teve o mandato cassado por denunciar o que considerou um gesto nazista supostamente praticado por dezenas de bolsonaristas em frente à base do Exército de São Miguel do Oeste (SC). A decisão foi anunciada pelas redes sociais, no sábado, 4.

Gleisi considerou que a correlegionária está sendo vítima de perseguição política e afirma que a parlamentar teve que deixar a cidade por ameaças."Nossa companheira Maria Tereza Capra, vereadora de São Miguel do Oeste (SC), sofre perseguição política e foi cassada por questionar saudação nazista feita por bolsonaristas. Ameaçada, ela teve que deixar a cidade. PT vai recorrer contra esse absurdo. Todo o nosso apoio, Maria", disse a presidente do PT.

Na sexta-feira, 3, a vereadora teve o mandato cassado por quebra de decoro por denunciar manifestação com suposto gesto nazista feita por diversos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida em 2 de novembro em frente a uma base do exército. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal, formada por três vereadores, emitiu parecer pela cassação de Maria Tereza.

Foram 10 votos a favor e apenas um contra, o da própria vereadora. Segundo a acusação, a parlamentar teria divulgado notícias falsas e atribuiu aos moradores da cidade o crime de "saudar o nazismo e de ser berço de uma célula neonazista".

A vereadora Maria Tereza disse ter recebido uma ameaça de morte por e-mail."Vou cassar sua vida", diz a mensagem. Outras duas vereadoras do Estado também foram alvo de ataques pela internet.

Na mensagem enviada a Ana Lúcia Martins (PT), vereadora de Joinville, os principais insultos são racistas. A parlamentar é chamada de "macaca imunda" e o autor diz que ela deveria morrer porque é uma mulher negra. O mesmo e-mail contém xingamentos a Maria Tereza e também à vereadora Giovana Mondardo (PCdoB), de Criciúma.

