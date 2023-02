Senadores dos EUA culpam Bolsonaro por atos e cobram análise de pedidos de extradição

Resolução apresentada por integrantes do Partido Democrata associa o ex-presidente aos ataques golpistas de 8 de janeiro

Um grupo de nove senadores do Partido Democrata apresentou na última quinta-feira, 2, ao Senado dos Estados Unidos uma resolução que condena ataque de extremistas bolsonaristas aos prédios dos Três Poderes do último dia 8 de janeiro.

No documento, o grupo associa Jair Bolsonaro (PL) à quebradeira golpistas e cobra uma "análise rápida" de pedidos de extradição já apresentados no País que atingem tanto o ex-presidente quanto ex-integrantes de seu governo que estão atualmente nos EUA.

Desde 8 de janeiro, diversos políticos ligados a Jair Bolsonaro viajaram para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida. O movimento tem sido condenado por democratas no Congresso, que comparam atos de 8 de janeiro com o ataque ao Capitólio americano, orquestrado por apoiadores do ex-presidente Donald Trump em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A resolução é assinada por Robert Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, e também pelos senadores Bernie Sanders, Ben Cardin, Chris Murphy, Chris Van Hollen, Dick Durbin, Jeanne Shaheen, Jeef Merkley e Tim Kaine.



Tags