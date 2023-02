Bolsonaristas reagem à vitória de Pacheco no Senado e apontam fraude em voto impresso

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito, nesta quarta-feira, 1º, para assumir a presidência do Senado Federal. A votação, realizada por meio do voto impresso, gerou revolta entre os bolsonaristas nas redes sociais, que apontaram fraude no processo. O senador Rogério Marinho (PL-RN), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e partidos aliados, era o adversário de Pacheco no pleito.

Pelas redes sociais, os apoiadores de Bolsonaro reagiram inconformados com a vitória de Pacheco e chegaram a insinuar que houve roubo durante a votação.

Eleição em papel no Senado? Hum, interessante…

Se roubaram nas urnas quanto mais no senado onde quem contou os votos foram só “amiguinhos” do lule ?!



Esse país já era #LulaLadrao #pachecoNA0 — #FORALULA (@dudadmais_) February 1, 2023

Cadê as urnas eletrônicas? O povo vota em urnas eletrônicas e para votação interna o congresso vota em papel, qual o sentido disso? — Fabio Lago Vianna (@LagoVianna) February 1, 2023

A reação dos apoiadores do ex-presidente também causou repercussão na oposição, que relembrou, em tom irônico, a defesa dos bolsonaristas pelo voto impresso, principalmente nas eleições de 2022. Seguindo a linha de Bolsonaro, que passou parte do mandato questionando a credibilidade das urnas eletrônicas, o eleitorado defendia e exigia o uso das cédulas impressas na eleição, posicionamento oposto ao demonstrado na última quarta-feira.

Bolsonaristas perderam a votação no Senado com voto impresso. Que ironia da vida! — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 1, 2023

Bolsonaro perdeu mais uma pra Lula! Perdeu nas urnas eletrônicas, perdeu na tentativa de golpe de estado e perdeu no voto impresso, na eleição para PR do Senado! Só resta agora aos bolsonaristas acamparem em frente aos quartéis do exército pedindo voto eletrônico e auditável! — Clerto Alves (@portalhistoria) February 2, 2023

O problema não era falta de voto impresso pra Bolsonaro perder a eleição? Não foi voto impresso hoje no Senado?



Bolsonaro perdeu! — Flávia Maynarte (@Flaviamaynarte) February 2, 2023

O senador Rodrigo Pacheco foi reeleito com 49 votos, contra 32 de Rogério Marinho. Pacheco presidirá o Senado Federal por mais dois anos.

