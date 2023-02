Perdoado por Bolsonaro, Daniel Silveira é preso no dia seguinte após ficar sem mandato

No dia seguinte ao final do mandato, o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso pela Polícia Federal, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Agora que deixou de ser deputado, Silveira perdeu o foro privilegiado.

O ex-deputado foi condenado em abril de 2022 por fazer ameaças a autoridades, incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal (STF) e usar de violência ou grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes. Entenda as denúncias e a história do parlamentar

A pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi perdoada por Jair Bolsonaro, na época presidente da República. Porém, o ex-deputado seguiu sujeito a medidas cautelares, como uso tornozeleira eletrônica, multa e proibição de uso de redes sociais. Ele já havia sido multado pelo STF por descumprimento dessas medidas, mas não havia tido a prisão determinada, o que ocorre agora.

Silveira concorreu a senador nas eleições passadas, mas perdeu.

