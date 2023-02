Eleição no Senado: Pacheco é eleito em vitória de Lula e derrota de Bolsonaro

Senador foi eleito para mais um mandato à frente da Casa, com apoio da base do presidente Lula

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) venceu a disputa contra Rogério Marinho (PL-RN) e foi eleito presidente do Senado. Foi uma vitória da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pacheco teve 49 votos e Marinho, 32.

O cearense Luis Eduardo Girão (Podemos-CE) havia se lançado na disputa, mas, ao discursar nesta quarta, retirou a candidatura para apoiar Marinho.

A disputa pelo comando da Casa ganhou contornos de terceiro turno da eleição presidencial. Pacheco e Marinho, apoiados, respectivamente, pelo presidente Lula (PT) e pelo ex-presidente Bolsonaro (PL), reproduziram a polarização que marcou a corrida de 2022, principalmente nas redes sociais. Representantes do bolsonarismo, dentro e fora do Senado, trabalharam para levar a eleição para o segundo turno. Girão buscou se firmar como uma "terceira via", sem sucesso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto O POVO News: Eleições na Câmara e no Senado ocorrem nesta quarta, 1°

Eleição no Senado: 37 já declaram voto em Pacheco e 30 em Marinho

STF retorna e Rosa Weber comenta ataques: "Nem pela barbárie juízes se sentirão intimidados"

Pai de Arthur Lira passa mal e sessão de posse na Câmara é suspensa





Tags