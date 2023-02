Camilo Santana e demais senadores tomam posse no Senado nesta quarta

O senador eleito e ministro da Educação Camilo Santana (PT) tomou posse nesta quarta-feira, 1º, no Plenário do Senado. Além do petista, outros 26 senadores foram empossados, com mandatos que duram 8 anos.

Pelas redes sociais, Camilo publicou uma foto em que aparece assinando o livro de posse e agradeceu o apoio dos cearenses. O ex-governador do estado foi eleito com 68,6% dos votos, atingindo o maior percentual para o cargo no país.

Já no plenário do Senado assinando o livro de posse. Gratidão aos meus queridos irmãos e irmãs cearenses pela oportunidade! pic.twitter.com/ksYguJeNkS

Além de Santana, outros três senadores ocupam cargo nos ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Flávio Dino (PSB), Renan Filho (MDB) e Wellington Dias (PT). Os ministros não perdem o cargo no Senado, mas deverão deixar a vaga com um dos suplentes. No caso de Camilo, as suplentes são Augusta Brito (PT) e Janaina Farias (PT).

Às 15 horas, ocorrerá a eleição para a presidência do Senado, bem como para os outros membros da Mesa Diretora.

