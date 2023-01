Posses e eleições na Câmara e Senado: confira dia, horário e como serão feitas

Os parlamentares que foram eleitos nas eleições de 2022 serão empossados nesta quarta-feira, dia 1° de fevereiro. As eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também ocorreram no mesmo dia.

A cerimônia de posse será o primeiro acontecimento do dia, às 10 horas, e já durante a tarde ocorrerão as eleições das mesas diretoras de cada Casa Legislativa. A sessão deve acontecer no Plenário Ulysses Guimarães.

Confira a programação da posse dos deputados federais e da eleição da Mesa Diretora da Câmara:

10h – posse

– posse 13h – fim do prazo para a formação de blocos parlamentares

– fim do prazo para a formação de blocos parlamentares 14h – reunião de líderes para a escolha dos cargos da Mesa

– reunião de líderes para a escolha dos cargos da Mesa 15h30 – fim do prazo para o registro das candidaturas e sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica

– fim do prazo para o registro das candidaturas e sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica 16h30 – início da sessão destinada à eleição da Mesa

Na quarta-feira, 1°, o Senado Federal terá 27 novos senadores, um terço das 81 cadeiras do Senado, que foram eleitos nas eleições de 2022. No dia seguinte, na quinta-feira,2, a sessão solene de abertura do ano legislativo começa às 15h.

Confira a programação da posse dos senadores e da eleição da Mesa Diretora do Senado:

15h - reunião preparatória para a posse e cerimônia de posse

- reunião preparatória para a posse e cerimônia de posse 16h - reunião preparatória para eleição do presidente do Senado e eleição ao Senado



No dia 2 de fevereiro, está convocada sessão solene do Congresso Nacional destinada à inauguração da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, no dia 2 de fevereiro de 2023, às 15h, no Plenário da Câmara dos Deputados.

O acompanhamento da sessão pode ser feito por meio dos veículos de comunicação do Senado (Rádio e TV Senado), pelo Youtube da TV Senado, pelo Senado Multimídia e pelo portal Senado Notícias.

Confira roteiro de abertura do ano legislativo do Senado Federal*:

Às 15h, inicia-se a sessão solene do Congresso Nacional destinada à retomada dos trabalhos legislativos. A sessão solene é aberta pelo presidente do Congresso Nacional (Presidente do Senado Federal); O presidente determina que o portador da mensagem do Poder Executivo seja conduzido à Mesa; A mesa da solenidade é composta pelo presidente do Congresso Nacional, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente da República (ou portador da mensagem do Poder Executivo), pela presidente do STF (ou portador da mensagem do Poder Judiciário) e por integrantes da Mesa do Congresso; A Banda dos Fuzileiros Navais, no interior do Plenário, executa o Hino Nacional (momento em que todos devem ficar de pé); O presidente passará a palavra ao presidente da República para proceder à leitura da mensagem do Executivo ou determinará ao primeiro-secretário receber a mensagem do Executivo e proceder à leitura do documento; O presidente passará a palavra ao presidente do Supremo Tribunal Federal para proceder à leitura da mensagem do Judiciário; O presidente da Câmara dos Deputados faz uso da palavra. O presidente do Congresso Nacional faz uso da palavra e dá por encerrada a sessão.

A sessão é precedida pela chegada dos chefes dos Poderes Legislativo (Presidente do Senado e da Câmara dos Deputados), Judiciário e Executivo na entrada principal do Palácio do Congresso Nacional.

* As informações são do site do Senado Federal

Serviço

Senado Federal

Evento: Posse dos senadores eleitos e eleição da Mesa Diretora

Data e hora: 1º/02/2023 (quarta-feira) – 15h; 02/02/2023 (quinta-feira) - 10h

Onde assistir: Senado (Rádio e TV Senado), Youtube da TV Senado, Senado Multimídia e pelo portal Senado Notícias

Câmara dos Deputados

Evento: Posse dos deputados eleitos e eleição da Mesa Diretora

Data e Hora: 1° de fevereiro (quarta-feira) - 10h

Onde assistir: TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube da TV Câmara

