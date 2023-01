Aliados de Wagner parabenizam deputado por cargo em secretaria de Maracanaú

Aliados do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil-CE) parabenizaram o parlamentar por sua indicação ao cargo de secretário da Saúde de Maracanaú, prefeitura comandada por Roberto Pessoa (União Brasil). De saída da Câmara dos Deputados na próxima quinta-feira, 1°, a posse no novo cargo está marcada para o próximo dia 3 de fevereiro.



A deputada federal eleita e esposa do parlamentar, Dayany Bittencourt publicou no Twitter ter "plena convicção de que a saúde pública de Maracanaú dará um salto" na gestão de Wagner.

"Estamos na torcida pelo sucesso desta nova empreitada. Parabéns, meu amor!", escreveu. Na votação que ocorreu em 2 de outubro, ela obteve 54.526 sufrágios, ficando com uma das quatro vagas formadas formadas por seu partido

O deputado estadual, Soldado Noelio (União Brasil) felicitou o correligionário pelo Instagram. "Gerir a saúde de um dos maiores municípios do estado com certeza será uma grande experiência para seu currículo. Não tenho dúvidas que dará o seu melhor no esforço para que a saúde dos cidadãos de Maracanaú seja melhorada. Que Deus te abençoe nessa nova jornada!", publicou o político.

O vereador de Fortaleza e deputado estadual eleito, Sargento Reginauro (União Brasil) também se manifestou: "Competência eu sei que tem de sobra. Deus te abençoe nessa missão Capitão Wagner", escreveu o parlamentar, em stories no Instagram.

O vereador licenciado de Maracanaú e secretário de Infraestrutura da cidade, Raphael Pessoa, gravou um vídeo com Wagner, durante primeira reunião do deputado com Roberto Pessoa, parlamentares e equipe técnica da pasta, na manhã desta sexta-feira, 27.

"Pode ter a certeza, Capitão. Eu estou muito entusiasmado e pode ter certeza que é a cidade toda. Então vamos aí. Avanço na politica pública de saúde", disse.



Durante a reunião, que contou com a presença do vice-prefeito Neton Lacerda, da deputada federal eleita Fernanda Pessoa (União Brasil), secretários municipais e vereadores, Wagner recebeu informações técnicas detalhadas sobre a saúde de Maracanaú por meio do secretário executivo da Saúde, Jaime Carvalho, e demais gestores do órgão.

“Fiquei muito feliz que o Capitão Wagner aceitou o convite. A meta é aprimorar a saúde primária e secundária, ampliar a oferta de serviços e medicamentos nos postos de saúde e implantar novos projetos na área, como a UPA 24h do Acaracuzinho”, destacou Roberto Pessoa.

